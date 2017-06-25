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25 июня, 20:47
Бесплатным проездом между городами Кубка конфедераций воспользовались 55 тысяч человек
Егор Алеев/ТАСС
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Вице-премьер Виталий Мутко рассказал, что болельщикам очень нравится этот сервис

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Порядка 55 тысяч болельщиков воспользовались услугой бесплатного проезда на поезде между городами, где проходят матчи Кубка конфедераций по футболу. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Все сервисы работают, популярностью пользуются наши бесплатные поезда, 55 тысяч перевезли между городами. Это очень хороший сервис, я много общался с болельщиками, людям нравится", - сказал Мутко.

Бесплатным проездом могут пользоваться болельщики, имеющие на руках билеты на матчи Кубка конфедераций.

В воскресенье завершился групповой этап турнира, по итогам которого определились полуфиналисты. 28 июня в Казани пройдет матч Португалия - Чили, 29 июня в Сочи состоится встреча Германия - Мексика. Сборная России заняла третье место в группе A.

Кубок конфедераций, встречи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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