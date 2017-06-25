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25 июня, 20:49
Пицци: дополнительный день отдыха даст преимущество португальцам в матче с чилийцами
Станислав Красильников/ТАСС
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В воскресенье сборная Чили со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Австралии в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций и вышла в полуфинал турнира

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии в полуфинальном матче Кубка конфедераций будет иметь преимущество, поскольку у нее будет на один день отдыха больше. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.

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В воскресенье сборная Чили со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Австралии в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций и вышла в полуфинал турнира, где 28 июня в Казани сыграет с командой Португалии, которая завершила свой последний матч провела в субботу.

"Матч с португальцами - посмотрим, как восстановятся игроки. У всех есть настрой, готовность играть. Португальцы - очень сложный соперник, мы вышли на чемпионов Европы, но здесь собрались лучшие команды мира. В этой команде есть игрок, который и с публичной, и с футбольной точки зрения может сыграть решающую роль", - сказал Пицци.

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"Для португальцев, конечно, является преимуществом тот факт, что они имеют день в запасе, но жаловаться на это нечего, мы же все знали, все видели, что со второго места мы выйдем в первый полуфинал. Конечно, для соперника это преимущество", - добавил наставник чилийцев.

"Тренер португальцев подобрал команду очень высокого уровня. Но и для них задача не простая, я думаю, они тоже это осознают. Но мы ставим перед собой исключительно задачу победить", - заключил специалист.

Кубок конфедераций завершится 2 июля.

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