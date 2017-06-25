Камеруну нужна инфраструктура

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. В сборной Камеруна удивлены решением судьи матча Кубка конфедераций с командой Германии удалить Эрнеста Мабуку после столкновения с немецким футболистом в борьбе на втором этаже. Об этом главный тренер сборной Камеруна Уго Броос заявил на послематчевой пресс-конференции.
Сборная Германии в воскресенье одержала победу над командой Камеруна со счетом 3:1 в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций.
На 64-й минуте за опасную игру с поля был удален защитник сборной Камеруна Эрнест Мабука. Главному судье матча колумбийцу Вильмару Рольдану пришлось обратиться к системе видеопомощи арбитрам, чтобы точно определить, кто нарушил правила в эпизоде. Сначала рефери допустил ошибку, показав красную карточку другому игроку африканской команды Себастьену Сиани.
"Весь мир в растерянности, кто попросил видеоповтор и как был достигнут этот результат. Судья не давал нам разъяснений относительно этого случая, он дал красную карточку, потом помощники звонили [судье], сказали, что это был не тот человек, вместо Сиани карточку получил Мабука", - отметил он.
"Я думаю, что в этом случае оба игрока играли на втором этаже, поэтому мне не было полностью понятно, почему было такое решение - дать красную карточку нашему игроку, не понимаю, почему решение касалось только нашего игрока", - добавил Броос.
Тренер сборной Камеруна признался, что для него был ожидаем такой результат выступления на Кубке конфедераций.
"Я всегда говорил, что после Кубка африканский наций, где мы были лучшей командой, у нас огромное расстояние между нашей подготовкой и качеством футбола, в который играют на других континентах. Это связано и с качеством игры, и с качеством подготовки, тренировок", - отметил Бросс.
По его словам, сейчас сборная Камеруна "живет за счет бывших успехов".
"Нынешнее поколение игроков, которые играют в разных клубах - в Милане, Мадриде, Ливерпуле, это сегодня с нашей стороны утраченные позиции. Я хочу, чтобы вы поняли, что у нас совершенно другие условия для проведения тренировок, у нас не хватает качественных полей, хорошей инфраструктуры в стране, поэтому и у нас нет возможности подготовить высококлассных игроков для современного футбола", - пояснил тренер.
Он отметил, что если камерунской сборной удастся квалифицироваться на чемпионат мира, который в следующем году пройдет в России, то "нужно вернуться к решению этих проблем".
В турнирной таблице группы B сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место, камерунцы с одним баллом стали последними, вторыми финишировали чилийцы (5), третьими - австралийцы (2). Данный результат позволил немцам выйти в 1/2 финала турнира, где они сыграют с мексиканцами 29 июня в Сочи.