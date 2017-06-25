о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
25 июня, 20:45
Тренер камерунцев удивлен решением арбитра удалить футболиста команды в матче с немцами
Сергей Фадеичев/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
28 июня, 21:00
Португалия
Чили
29 июня, 21:00
Германия
Мексика
расписание всех игр
Главному судье матча колумбийцу Вильмару Рольдану пришлось обратиться к системе видеопомощи арбитрам, чтобы точно определить, кто нарушил правила в эпизоде

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. В сборной Камеруна удивлены решением судьи матча Кубка конфедераций с командой Германии удалить Эрнеста Мабуку после столкновения с немецким футболистом в борьбе на втором этаже. Об этом главный тренер сборной Камеруна Уго Броос заявил на послематчевой пресс-конференции.

Сборная Германии в воскресенье одержала победу над командой Камеруна со счетом 3:1 в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций.

Смотрите также
Сборная Германии обыграла команду Камеруна и вышла в полуфинал Кубка конфедераций

На 64-й минуте за опасную игру с поля был удален защитник сборной Камеруна Эрнест Мабука. Главному судье матча колумбийцу Вильмару Рольдану пришлось обратиться к системе видеопомощи арбитрам, чтобы точно определить, кто нарушил правила в эпизоде. Сначала рефери допустил ошибку, показав красную карточку другому игроку африканской команды Себастьену Сиани.

"Весь мир в растерянности, кто попросил видеоповтор и как был достигнут этот результат. Судья не давал нам разъяснений относительно этого случая, он дал красную карточку, потом помощники звонили [судье], сказали, что это был не тот человек, вместо Сиани карточку получил Мабука", - отметил он.

"Я думаю, что в этом случае оба игрока играли на втором этаже, поэтому мне не было полностью понятно, почему было такое решение - дать красную карточку нашему игроку, не понимаю, почему решение касалось только нашего игрока", - добавил Броос.

Камеруну нужна инфраструктура

Тренер сборной Камеруна признался, что для него был ожидаем такой результат выступления на Кубке конфедераций.

"Я всегда говорил, что после Кубка африканский наций, где мы были лучшей командой, у нас огромное расстояние между нашей подготовкой и качеством футбола, в который играют на других континентах. Это связано и с качеством игры, и с качеством подготовки, тренировок", - отметил Бросс.

По его словам, сейчас сборная Камеруна "живет за счет бывших успехов". 

"Нынешнее поколение игроков, которые играют в разных клубах - в Милане, Мадриде, Ливерпуле, это сегодня с нашей стороны утраченные позиции. Я хочу, чтобы вы поняли, что у нас совершенно другие условия для проведения тренировок, у нас не хватает качественных полей, хорошей инфраструктуры в стране, поэтому и у нас нет возможности подготовить высококлассных игроков для современного футбола", - пояснил тренер.

Он отметил, что если камерунской сборной удастся квалифицироваться на чемпионат мира, который в следующем году пройдет в России, то "нужно вернуться к решению этих проблем".

В турнирной таблице группы B сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место, камерунцы с одним баллом стали последними, вторыми финишировали чилийцы (5), третьими - австралийцы (2). Данный результат позволил немцам выйти в 1/2 финала турнира, где они сыграют с мексиканцами 29 июня в Сочи.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Лев назвал неочевидным удаление камерунского футболиста Мабуки после видеоповтора
25 июня, 22:03
Акинфеев - лучший вратарь группового этапа Кубка конфедераций по проценту отбитых ударов
25 июня, 21:34
Кэхилл: чилийцы стали самым сложным соперником сборной Австралии на Кубке конфедераций
25 июня, 21:27
Киммих: после матча с камерунцами на Кубке конфедераций немецким игрокам необходим отдых
25 июня, 21:22
Вернер: сборная Германии должна обыгрывать мексиканцев в полуфинале Кубка конфедераций
25 июня, 21:20
Лев: Черчесов коренным образом поменял сборную России, эту работу нужно продолжать
25 июня, 21:16
Мутко: футболисты сборной России не просили вознаграждения за Кубок конфедераций
25 июня, 21:13
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)