Главному судье матча колумбийцу Вильмару Рольдану пришлось обратиться к системе видеопомощи арбитрам, чтобы точно определить, кто нарушил правила в эпизоде

Сборная Германии в воскресенье одержала победу над командой Камеруна со счетом 3:1 в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций.

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. В сборной Камеруна удивлены решением судьи матча Кубка конфедераций с командой Германии удалить Эрнеста Мабуку после столкновения с немецким футболистом в борьбе на втором этаже. Об этом главный тренер сборной Камеруна Уго Броос заявил на послематчевой пресс-конференции.

На 64-й минуте за опасную игру с поля был удален защитник сборной Камеруна Эрнест Мабука. Главному судье матча колумбийцу Вильмару Рольдану пришлось обратиться к системе видеопомощи арбитрам, чтобы точно определить, кто нарушил правила в эпизоде. Сначала рефери допустил ошибку, показав красную карточку другому игроку африканской команды Себастьену Сиани.

"Весь мир в растерянности, кто попросил видеоповтор и как был достигнут этот результат. Судья не давал нам разъяснений относительно этого случая, он дал красную карточку, потом помощники звонили [судье], сказали, что это был не тот человек, вместо Сиани карточку получил Мабука", - отметил он.

"Я думаю, что в этом случае оба игрока играли на втором этаже, поэтому мне не было полностью понятно, почему было такое решение - дать красную карточку нашему игроку, не понимаю, почему решение касалось только нашего игрока", - добавил Броос.

Камеруну нужна инфраструктура

Тренер сборной Камеруна признался, что для него был ожидаем такой результат выступления на Кубке конфедераций.

"Я всегда говорил, что после Кубка африканский наций, где мы были лучшей командой, у нас огромное расстояние между нашей подготовкой и качеством футбола, в который играют на других континентах. Это связано и с качеством игры, и с качеством подготовки, тренировок", - отметил Бросс.

По его словам, сейчас сборная Камеруна "живет за счет бывших успехов".

"Нынешнее поколение игроков, которые играют в разных клубах - в Милане, Мадриде, Ливерпуле, это сегодня с нашей стороны утраченные позиции. Я хочу, чтобы вы поняли, что у нас совершенно другие условия для проведения тренировок, у нас не хватает качественных полей, хорошей инфраструктуры в стране, поэтому и у нас нет возможности подготовить высококлассных игроков для современного футбола", - пояснил тренер.

Он отметил, что если камерунской сборной удастся квалифицироваться на чемпионат мира, который в следующем году пройдет в России, то "нужно вернуться к решению этих проблем".

В турнирной таблице группы B сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место, камерунцы с одним баллом стали последними, вторыми финишировали чилийцы (5), третьими - австралийцы (2). Данный результат позволил немцам выйти в 1/2 финала турнира, где они сыграют с мексиканцами 29 июня в Сочи.