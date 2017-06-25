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25 июня, 20:37
Тренеры сборной Чили спокойны за подготовку Браво к следующим матчам Кубка конфедераций
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Голкипер провел первую игру после травмы, полученной в апреле

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Чили по футболу спокоен за подготовку голкипера команды Клаудио Браво к следующим матчам Кубка конфедераций. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал наставник чилийцев Хуан Антонио Пицци.

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В воскресенье сборная Чили со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Австралии в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций. Браво провел первую игру после травмы, полученной в апреле.

"Клаудио Браво вышел после 60 дней перерыва. Мы спокойны по поводу его подготовки к следующим матчам. У нас было беспокойство по этому поводу перед началом матча, это же элита футбола. Им нужен период для того, чтобы адаптироваться", - сказал Пицци.

"Клаудио играет здорово, профессионально. Это пример большого футболиста, он полностью привержен своему делу, хорошо работал, восстанавливался. Мы были уверены, что он сыграет хороший матч", - добавил специалист

Сборная Чили заняла второе место в группе В, набрав пять очков. В полуфинале турнира чилийцы встретятся с командой Португалии 28 июня на стадионе "Казань-Арена". Кубок конфедераций завершится 2 июля.

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