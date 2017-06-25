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25 июня, 20:33
Пицци: чилийские футболисты не страдали от самоуверенности в матче с австралийцами
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Сборная Чили сыграла вничью с командой Австралии в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций и вышла в полуфинал турнира

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили не страдали от самоуверенности в матче Кубка конфедераций против команды Австралии. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.

В воскресенье сборная Чили со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Австралии в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций и вышла в полуфинал турнира.

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"Мы выполнили нашу первую задачу. Ни с какой точки зрения мы не переоценивали свои силы и не страдали от чрезмерной самоуверенности. По ходу игры нам приходилось приспосабливаться и адаптироваться. В первую очередь, играть от соперника", - сказал Пицци.

"Они сегодня играли очень агрессивно, в каких-то моментах переигрывали нас, - продолжил специалист. - Много моментов было, которые не позволили проявить свои лучшие качества. Но повторю то, что говорил ранее: у нас были разные возможности, и мы могли внести определенные изменения, которые поменяли бы команду. Но я полностью доверяю тем игрокам, которые вышли сегодня на поле".

Сборная Чили заняла второе место в группе В, набрав пять очков. В полуфинале турнира чилийцы встретятся с командой Португалии 28 июня на стадионе "Казань-Арена". "Мы очень рады выходу в полуфинал, рады качеству игры, которую показали, мы будем играть так, как будто вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Самое главное, что первоначальную задачу мы выполнили, теперь будем готовиться ко встрече с португальцами", - заключил чилийский тренер.

Кубок конфедераций завершится 2 июля.

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