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25 июня, 19:55
Сборная Чили сыграла вничью с командой Австралии и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
Сергей Савостьянов/ТАСС
17 фото
Сергей Савостьянов/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Сергей Савостьянов/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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В полуфинале сборная Чили сыграет с командой Португалии

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Чили по футболу сыграла вничью с командой Австралии со счетом 1:1 в матче заключительного тура Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, прошедшей в Москве, присутствовало 33 639 зрителей.

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В составе сборной Чили забитым мячом отметился Мартин Родригес (67-я минута), у команды Австралии отличился Джеймс Троизи (42), который был признан лучшим игроком матча.

Этот матч стал 100-м для капитана сборной Австралии Тима Кэхилла. Больше него за австралийскую национальную команду сыграл только бывший вратарь сборной Марк Шварцер (109). Кэхилл является лучшим бомбардиром в истории сборной - 48 голов.

Сборные Чили и Австралии до этого играли друг против друга пять раз, в четырех встречах победу праздновали южноамериканцы, один матч завершился вничью.

В турнирной таблице группы B чилийцы набрали пять очков и заняли второе место, австралийцы стали третьими с двумя баллами, первое место заняли немцы (7), последнее - камерунцы (1). Данный результат позволил чилийской команде выйти в 1/2 финала соревнований, австралийцы завершили выступление на турнире. В полуфинале чилийцы сыграют со сборной Португалии. Встреча пройдет 28 июня в Казани.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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