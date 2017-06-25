Сборная Германии обыграла команду Камеруна и вышла в полуфинал Кубка конфедераций

В 1/2 финала немцы 29 июня в Сочи сыграют с командой Мексики

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Германии одержала победу над командой Камеруна со счетом 3:1 в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций, который проходит в России. На встрече, прошедшей в Сочи, присутствовало около 30 тысяч зрителей.

На 64-й минуте за опасную игру с поля был удален защитник сборной Камеруна Эрнест Мабука. Главному судье матча колумбийцу Вильмару Рольдану пришлось обратиться к системе видеопомощи арбитрам, чтобы точно определить, кто нарушил правила в эпизоде. Сначала рефери допустил ошибку, показав красную карточку другому игроку африканской команды Себастьену Сиани.

До этого матча сборные Германии и Камеруна играли друг против друга три раза, в двух встречах выиграли немецкие футболисты, один матч завершился вничью. Команда Германии не проигрывает африканским сборным уже на протяжении 35 лет. После того, как на чемпионате мира 1982 года немцы уступили сборной Алжира, команда провела 16 матчей против соперников из Африки [11 побед, 5 ничьих]. Обе команды третий раз принимают участие в Кубке конфедераций, лучшим результатом камерунцев является второе место в 2003 году, немцев - бронзовые медали в 2005-м.

Этот матч стал 150-м для Йоахима Лева в качестве главного тренера немецкой команды. Дольше 57-летнего специалиста сборную Германии возглавлял только Зепп Хербергер (168 матчей), который привел команду к титулу чемпиона мира в 1954 году. Также национальная команда Германии одержала 100-ю победу под руководством Лева.

В турнирной таблице группы B сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место, камерунцы с одним баллом стали последними, вторыми финишировали чилийцы (5), третьими - австралийцы (2). Данный результат позволил немцам выйти в 1/2 финала турнира, где они сыграют с мексиканцами 29 июня в Сочи.