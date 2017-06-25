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25 июня, 17:35
Болельщик из Германии на Кубке конфедераций изготовил футболку о российско-немецкой дружбе
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По словам Пауля, это его особая идея, которую он приехал распространять среди болельщиков турнира

СОЧИ, 25 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Болельщик Пауль из немецкой деревушки Бонбаден к матчу сборных Германии и Камеруна на Кубке конфедераций в Сочи изготовил футболку, которая на двух языках рассказывает о российско- немецкой дружбе. Он пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС, что это его особая идея, которую он приехал распространять среди болельщиков турнира.

"Это мое особое творение, сделанное специально к Кубку конфедераций, здесь написано "российско-немецкая дружба" по- русски. Отправляясь сюда, я поставил задачу - рассказать о двух великих народах, об их тесной связи", - сказал болельщик.

На вопрос, как он относится к тому, что в рамках Кубка конфедераций сборные России и Германии не встретятся, Пауль сказал, что это большое огорчение. "Это была бы жесткая, бескомпромиссная борьба. Надеюсь, что эта встреча состоится на следующий год в рамках чемпионата мира", - добавил собеседник.

В Сочи болельщику из Германии очень понравились волонтеры. "Я был восхищен ими, это очень добрые и отзывчивые люди, причем среди них столько говорят на разных языках - на немецком, испанском, английском. Это неожиданно и приятно", - сказал Пауль.

Сборные Камеруна и Германии выступают в группе B вместе с командами Чили и Австралии. Встреча пройдет в воскресенье в Сочи и начнется в 18:00 мск.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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