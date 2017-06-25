Бассогог вошел в стартовый состав сборной Камеруна на матч Кубка конфедераций с немцами

Встреча пройдет в воскресенье в Сочи, начало - 18:00 мск

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Камеруна по футболу Кристиан Бассогог вошел в стартовый состав команды на матч заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций против сборной Германии. Об этом сообщает пресс-служба камерунской команды.

В составе сборной Камеруна на поле выйдут: Фабрис Ондоа, Эрнест Мабука, Андре-Франк Замбо Ангисса, Адольф Тейку, Мишель Нгаде-Нгаджи, Бенжамен Муканджо (капитан команды), Венсан Абубакар, Кристиан Бассогог, Себастьен Сиани, Жорж Манджек, Коллинс Фай.

Состав немцев выглядит следующим образом: Андре тер Штеген, Марвин Платтенхадт, Маттиас Гинтер, Юлиан Дракслер (капитан команды), Керем Демирбай, Тимо Вернер, Эмре Джан, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле, Йозуа Киммих, Себастьян Руди.

Сборные Камеруна и Германии выступают в группе B вместе с командами Чили и Австралии. Встреча пройдет в воскресенье в Сочи, начало - 18:00 мск.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.