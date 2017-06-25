Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) утверждает, что ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу никогда не нарушала антидопинговых правил, претензий к ней со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) не было. Об этом ТАСС сообщил врач команды Эдуард Безуглов.

Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) утверждает, что ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов. Заметку английская газета опубликовала поздно вечером в субботу.

"Нормальные люди давно уже не обращают на публикации в такого рода изданиях. Никаких нарушений со стороны сборной России не было ни до, ни во время, ни после чемпионата мира, их не было и быть не могло. Пробы на том турнире брали специалисты из Лозанны, и непонятно причем здесь вообще наша страна. Претензий к сборной России со стороны ФИФА относительно чемпионата мира не было никогда", - сказал Безуглов.

"Я в первый раз слышу про расследование ФИФА. Ни мне, ни РФС об этом ничего не известно", - добавил врач сборной России.

Нападки британских СМИ на российский спорт

В феврале 2017 года британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала фильм о российских футбольных болельщиках, которые, по ее данным, якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года на чемпионате Европы в Марселе.