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25 июня, 15:10
Безуглов: претензий к сборной России относительно допинг-контроля у ФИФА не было никогда
Егор Алеев/ТАСС
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Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) утверждает, что ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу никогда не нарушала антидопинговых правил, претензий к ней со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) не было. Об этом ТАСС сообщил врач команды Эдуард Безуглов.

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Издание The Mail on Sunday (Daily Mail) утверждает, что ФИФА проводит расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга, среди которых 23 игрока, входивших в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года, и еще 11 футболистов. Заметку английская газета опубликовала поздно вечером в субботу.

"Нормальные люди давно уже не обращают на публикации в такого рода изданиях. Никаких нарушений со стороны сборной России не было ни до, ни во время, ни после чемпионата мира, их не было и быть не могло. Пробы на том турнире брали специалисты из Лозанны, и непонятно причем здесь вообще наша страна. Претензий к сборной России со стороны ФИФА относительно чемпионата мира не было никогда", - сказал Безуглов.

"Я в первый раз слышу про расследование ФИФА. Ни мне, ни РФС об этом ничего не известно", - добавил врач сборной России.

Нападки британских СМИ на российский спорт

В феврале 2017 года британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си показала фильм о российских футбольных болельщиках, которые, по ее данным, якобы готовы отомстить английским фанатам во время чемпионата мира 2018 года за беспорядки, произошедшие в июне 2016 года на чемпионате Европы в Марселе.

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В марте газета Daily Mail выпустила материал, в котором говорилось, что после мартовского матча чемпионата России по футболу "Локомотив" - "Спартак" была драка болельщиков. При этом материал сопровождался видеозаписью с потасовкой фанатов в лесу в летнее время года. Неделей ранее газета Daily Mirror проиллюстрировала статью об угрозах английским болельщикам со стороны российских фанатов на чемпионате мира по футболу 2018 года фотографиями с масленичных гуляний в Измайловском кремле от 25 февраля 2017 года. Фото, изображающие театрализованные кулачные бои, сопровождались подписями о жестокости российских ультрас.

Англия являлась одним из главных конкурентов России в 2010 году в борьбе за право провести чемпионат мира по футболу в 2018 году. В результате победила российская заявка.

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