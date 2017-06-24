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25 июня, 14:29
Национальный музей Татарстана за время Кубка конфедераций посетили более 3 тысяч человек
Егор Алеев/ТАСС
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Специально для гостей Кубка конфедераций в музее открыты две выставки

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Более трех тысяч человек посетили Национальный музей Республики Татарстан за время проведения в Казани Кубка конфедераций по футболу. Об этом в воскресенье сообщила журналистам генеральный директор музея Гульчачак Назипова.

"3174 человека посетили только экспозиции головного музея с 17 по 22 июня. И я думаю, что, количество посетителей за выходные дни еще увеличится, потому что у нас будет проходить еще один матч (28 июня)", - пояснила она.

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Специально для гостей Кубка конфедераций в музее открыты две выставки. Одна из них посвящена искусству народов Юкатана (штата в Мексике), в которой представлены фотографии и мексиканские изделия из текстиля. Вторая выставка называется "Море есть сон", там представлены фотографии мексиканского славяниста и переводчика Сельмы Ансиры. В основном на них изображена гладь воды с камнями на дне.

Кроме того, в музее к футбольному турниру подготовили специальную экспозицию, которая рассказывает о жизни, истории и культуре народов Татарстана.

Национальный музей Республики Татарстан - это самый крупный региональный музейный фонд России и основное хранилище историко-культурного наследия республики. В его фондах хранится порядка миллиона экспонатов, а в состав музея входит несколько филиалов по всей республике. Также в музее работает своя мастерская, где ежегодно реставрируются более 500 экспонатов.

Кубок конфедераций, который проходит в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, завершится 2 июля.

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