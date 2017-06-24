Надо выдержать темп

Чилийцам для выхода в полуфинал достаточно не проиграть с разницей в два или более мячей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборные Чили и Австралии сыграют в воскресенье в матче третьего тура группового турнира Кубка конфедераций (группа В). Чилийской команде для выхода в полуфинал достаточно не проиграть с разницей в два или более мячей.

После двух туров в группе В сборные Чили и Германии имеют по четыре набранных очка, по одному у команд Австралии и Камеруна. Австралийцы сумеют опередить чилийскую команду по разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах (этот критерий является первым при равенстве очков) лишь в случае победы в два мяча или более. Однако чемпионы Южной Америки являются фаворитами не только предстоящей игры, но и всего турнира.

Чилийская команда показала хороший футбол как в победном матче с камерунцами (2:0), так и в завершившейся вничью (1:1) встрече с немецкой командой, которой большей частью приходилось действовать на контратаках. Австралийцы пока не предложили на турнире козырей, при помощи которых можно пробиться в полуфинал турнира.

Австралийская сборная старается играть в атлетичный футбол, однако даже во встрече с техничными камерунцами победить не удалось (1:1). Команда Австралии сумела дважды забить в ворота немецкой сборной (2:3), воспользовавшись оплошностями голкипера соперника Бернда Лено, а в матче с африканцами реализовала пенальти в эпизоде с очевидной ошибкой защитника соперников.