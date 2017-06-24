Зуа из второй бундеслиги

Чемпионам мира достаточно не проиграть, чтобы выйти из группы, камерунцев в полуфинал может вывести только крупная победа

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Сборные Германии и Камеруна сыграют в воскресенье на сочинской арене «Фишт» в матче Кубка конфедераций по футболу (группа В). Чемпионам мира из Германии достаточно не проиграть лучшей команде Африки, чтобы завоевать путевку в полуфинал турнира.

После двух туров в группе В по четыре очка имеют сборные Чили и Германии, по одному — Австралии и Камеруна. Немецкая команда сохранит вторую строчку даже в случае поражения в один мяч — если в параллельном матче в Москве австралийцы не сумеют обыграть чилийцев. Крупная победа выведет в полуфинал камерунцев, в случае победы африканской команды в два мяча все будет зависеть от результата игры в российской столице.

Сборные Германии и Чили считались явными фаворитами группы, и пока сомнений в их преимуществе нет. В стартовом матче немцы, которые здесь выступают экспериментальным составом, достаточно легко обыграли австралийцев (3:2), а затем добились ничьей с чилийцами (1:1). Камерунская команда строит игру на контратаках, в матче против соперников из Чили это успеха не принесло (0:2), однако во встрече с австралийцами (1:1) африканцы были близки к победе.

Команды Германии и Камеруна в третий раз участвуют в борьбе за Кубок конфедераций, но если африканцы 14 лет назад во Франции вышли в финал, где уступили хозяевам в дополнительное время, то для немецкой команды лучшим результатом является третье место на домашнем турнире в 2005 году. Сборная Германии является одной из самых титулованных и стабильных команд в мире, однако Кубок конфедераций еще не выигрывала. Наставник команды Йоахим Лёв на турнире в России предоставил отдых своим ведущим игрокам, однако и эта команда хорошо обучена, дисциплинирована и успешно действует в атаке.