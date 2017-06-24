Овечкин: сборная России по футболу выглядела достойно на фоне чемпионов континентов

Российская сборная в субботу проиграла мексиканцам, не сумев выйти в плей-офф Кубка конфедераций

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу выглядела очень достойно на Кубке конфедераций, играя против чемпионов континентов. Такое мнение на своей странице в Instagram высказал хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин.

Российская сборная в субботу проиграла мексиканцам (1:2), не сумев выйти в плей-офф Кубка конфедераций. Сборная России заняла третье место в группе А, набрав три очка.

"Спасибо сборной России по футболу за выступление на Кубке конфедераций. Проиграли, но выглядели очень достойно на фоне чемпионов своих континентов. Давайте болеть за нашу сборную и верить в успех на чемпионате мира 2018 года", - написал Овечкин.

Кубок конфедераций, который проходит в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, завершится 2 июля.