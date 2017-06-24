Жирков: сборная России старалась играть в свой футбол до последнего

Защитник заявил, что не имел злого умысла в моменте с получением второй желтой карточки за удар локтем полузащитника мексиканцев Мигеля Лаюна

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная России до последнего пыталась играть в привычный для себя футбол, несмотря на удаление некоторых игроков. Такое мнение после матча со сборной Мексики журналистам высказал российский защитник Юрий Жирков.

"Хорошая была игра, имели моменты и забить, и сравнять счет даже после моего удаления. Может немного не повезло, но старались играть в свой футбол. Может сказалось в конце и удаление мое, то что, подвел команду", - сказал он.

Также Жирков заявил, что не имел злого умысла в моменте с получением второй желтой карточки за удар локтем полузащитника мексиканцев Мигеля Лаюна.

Кубок конфедераций, который проходит в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, завершится 2 июля.