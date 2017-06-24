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24 июня, 22:34
Кудряшов: сборная России по футболу сделала шаг вперед по сравнению с 2016 годом
Егор Алеев/ТАСС
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Защитник отметил, что под собственную ответственность принял решение выйти в матче с мексиканцами без защитной лицевой маски, хотя должен был выходить в ней еще в течение двух недель

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу добилась прогресса по сравнению с прошлым годом, что показали матчи Кубка конфедераций. Такое мнение журналистам высказал защитник команды Федор Кудряшов.

Российская сборная в субботу проиграла мексиканцам (1:2), не сумев выйти в плей-офф Кубка конфедераций. Сборная России заняла третье место в группе А, набрав три очка.

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"Я вспоминаю прошлый год. Да, мы сделали шаг вперед. Продолжим дальше работать, есть еще время [до чемпионата мира], несколько матчей, чтобы усовершенствовать свою игру. Еще целый год до чемпионата мира, надо сделать правильные выводы и исправить свои ошибки", - заключил он.

Кудряшов отметил, что российские футболисты неплохо играли против мексиканцев. "Мы достаточно неплохо провели матч, имели возможности, чтобы забить больше", - сказал он.

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Защитник добавил, что участие сборной России в Кубке конфедераций - достойный опыт для команды. "Для нашей сборной выступление на Кубке конфедераций стало полезным. Во-первых, здесь совсем другие скорости и другой уровень. В чемпионате России ты играешь четыре-пять матчей за сезон с сопоставимыми соперниками, а люди, которые выступают в Европе - у них почти каждый матч такой. Поэтому есть небольшая разница между нашей сборной и теми командами, игроки которых выступают в Европе", - отметил он.

"Играть в маске очень трудно"

Кудряшов отметил, что под собственную ответственность принял решение выйти в матче с мексиканцами без защитной лицевой маски, хотя должен был выходить в ней еще в течение двух недель. В прошлых двух матчах - против команд Новой Зеландии (2:0) и Португалии (0:1) - Кудряшов выходил на поле в защитной маске, потому что ранее у него был перелом носа.

"Завтра, может быть, скажут, как я буду играть дальше. Мне нужно было еще две недели выступать в маске, но я решил под свою ответственность ее снять, потому что в ней очень трудно", - сказал Кудряшов.

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