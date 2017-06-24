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24 июня, 22:29
Канунников: сборная России по футболу прибавляет с каждой игрой
Станислав Красильников/ТАСС
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Нападающий российской команды считает, что надо смотреть в будущее позитивно

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Игра сборной России по футболу улучшается с каждым матчем. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской команды Максим Канунников.

Сборная России в субботу проиграла мексиканцам (1:2), не сумев выйти в плей-офф Кубка конфедераций. Российская команда заняла третье место в группе А, набрав 3 очка.

"Конечно, мы недовольны результатом. Но надо смотреть в будущее позитивно. Видно, что команда прибавляет с каждой игрой. Мы одна команда, и все должны биться друг за друга", - сказал Канунников.

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