Очоа: сборная Мексики удержала победу в матче с россиянами за счет характера

Голкипер назван команду России очень сильным соперником

"Сборная России - очень сложный соперник с точки зрения физической подготовки, а также потому, что они играли у себя дома. Группа в целом у нас непростая, португальцы и новозеландцы играли очень достойно. Сегодня команда чувствовала себя более уверенно, чем в прошлом матче, показывала больше своих навыков. После пропущенного гола мы все равно не расслабились и продолжили играть, как начали", - сказал Очоа.

"Соперник бегал все 90 минут, и это было сложной задачей для сборной Мексики. Нам есть, куда расти, будем работать над ошибками, чтобы показывать лучшую игру. Россияне проиграли, но могли по ходу встречи перевернуть игру, еще и фанаты хорошо их поддерживали. Но у нас хорошее взаимодействие и характер, и это помогло победить", - отметил вратарь.

"Были минуты, когда россияне атаковали, не терялись и старались выиграть, были уверены в себе. Во всех командах бывает так, что, пропустив первыми, они выигрывают матч, ведь главное достигнуть цели и результата. И сейчас важнее результат, чем то, как прошла игра. У россиян есть свой стиль игры, как и у португальцев, его нужно анализировать", - добавил собеседник.