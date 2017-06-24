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24 июня, 22:18
Эрнандес: победа мексиканцев над сборной РФ в матче Кубка конфедераций не была случайной
Егор Алеев/ТАСС
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По его словам, и сборная Германии, и сборная Чили очень сильные команды и мексиканцам без разницы, с кем они встретятся в полуфинале

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Победа сборной Мексики по футболу над командой России в Казани не является случайным стечением обстоятельств. Такое мнение после игры высказал нападающий мексиканцев Хавьер Эрнандес.

"Это не была случайная победа, мы работали в течение 90 мин, нам не просто повезло. Россия, на самом деле, мощная и достойная команда, у нее есть свои плюсы", - сказал он.

По его словам, и сборная Германии, и сборная Чили очень сильные команды и мексиканцам без разницы, с кем они встретятся в полуфинале.

Кубок конфедераций, который проходит в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, завершится 2 июля.

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