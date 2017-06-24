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24 июня, 22:16
Андре Силва: cборной Португалии есть кем заменить Пепе в полуфинале Кубка конфедераций
Валерий Шарифулин/ТАСС
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Защитник из-за перебора желтых карточек пропустит полуфинал турнира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии имеет сильных игроков, которыми можно заменить дисквалифицированного защитника Пепе в полуфинальном матче Кубка конфедераций по футболу. Об этом сообщил журналистам нападающий сборной Андре Силва.

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В субботу португальцы разгромили команду Новой Зеландии (4:0) и заняли первое место в группе А Кубка конфедераций. Во втором тайме Пепе получил желтую карточку, которая стала для него второй на турнире. Таким образом защитник из-за дисквалификации пропустит полуфинал.

"Да, конечно, он [Пепе] очень важен для нас, но у нас есть другие игроки хорошего качества", - сказал он.

Соперник португальцев по полуфиналу станет известен в воскресенье вечером.

Полуфиналы Кубка конфедераций пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно.

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