Игрок: футболисты сборной Мексики сделают все возможное для выигрыша Кубка конфедераций

Соперником мексиканцев в полуфинале будет команда, которая займет первое место в группе B, где выступают немцы, чилийцы, австралийцы и камерунцы

Сборная Мексики одержала победу над российской командой со счетом 2:1. Встреча состоялась в субботу в Казани на стадионе "Казань-Арена". Мексиканцы заняли второе место в группе А, набрав в трех матчах 7 очков.

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Команда Мексики показала высокий потенциал в матче со сборной России и надеется выиграть Кубок конфедераций по футболу. Об этом журналистам заявил защитник мексиканской команды Нестор Араухо.

"Мы очень мотивированы и очень хотим победить [в Кубке конфедераций]. Мы обладаем сильным духом и сделаем все возможное, чтобы победить", - сказал Араухо, забивший первый гол сборной Мексики в матче против российских футболистов.

"Мы были уставшими, ведь это был третий матч, и мы играли под серьезными физическими нагрузками. Плюс некоторые достаточно сильные игроки нашей команды были травмированы. Но даже в такой ситуации мы смогли показать свой потенциал", - отметил игрок.

Соперником сборной Мексики в полуфинале будет команда, которая займет первое место в группе B, где выступают немцы, чилийцы, австралийцы и камерунцы. По словам Араухо, в полуфинале мексиканцы сыграют лучше, чем в матче против российской сборной. "Если это будет сборная Чили, то нужно анализировать ее стиль игры, это достаточно сильная команда", - сказал защитник.