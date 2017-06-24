Футболист "Зенита" Нету: качество поля стадиона "Санкт-Петербург" улучшилось

В субботу португальцы в Петербурге разгромили команду Новой Зеландии и заняли первое место в группе А Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Качество поля на стадионе "Санкт-Петербург" улучшилось по сравнению с тем, что было весной. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал защитник сборной Португалии по футболу и "Зенита" Луиш Нету.

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Перед Кубком конфедераций было принято решение провести замену газона из-за его низкого качества. "Зенит" весной провел две игры на старом газоне.

"Поле в хорошем состоянии, оно стало значительно лучшего качества", - отметил Нету.

В субботу португальцы разгромили команду Новой Зеландии и заняли первое место в группе А Кубка конфедераций. Соперник по полуфиналу станет известен в воскресенье вечером. "И сборная Германии, и команда Чили - это очень сильные соперники. Придется сильно постараться, чтобы выйти в финал", - сказал Нету.

Полуфиналы Кубка конфедераций пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно.