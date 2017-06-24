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24 июня, 21:42
Кирьяков: Черчесов должен продолжить работу со сборной России по футболу
Станислав Красильников/ТАСС
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Бывший игрок национальной команды заявил, что сборную могли бы усилить многие игроки, которые сейчас травмированы

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов должен продолжить работу на своем посту. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок национальной команды Сергей Кирьяков.

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В субботу в заключительном туре группы А Кубка конфедераций российские футболисты проиграли команде Мексики со счетом 1:2 и не смогли выйти в полуфинал турнира.

"Были хорошие отрезки в игре команды, прежде всего в матче с Португалией, в сегодняшней игре небольшие куски. Но целостности пока немного не хватает. Черчесов должен продолжить работу, это непростой труд. Нам не стоит сейчас увольнять и искать нового наставника, ни к чему хорошему это не приведет", - считает Кирьяков.

"Команду могли бы усилить многие игроки, которые сейчас травмированы. Это Дзюба, Дзагоев, Шатов. В этом направлении нужно работать", - заключил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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