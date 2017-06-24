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24 июня, 21:33
Акинфеев готов к критике после ошибки в матче с мексиканцами
Станислав Красильников/ТАСС
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В субботу сборная России в своем третьем матче Кубка конфедераций проиграла команде Мексики со счетом 1:2

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Голкипер и капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев заявил, что готов к критике после ошибки в матче Кубка конфедераций против команды Мексики. Об этом он сказал журналистам после матча.

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В субботу сборная России в своем третьем матче Кубка конфедераций проиграла команде Мексики со счетом 1:2. Таким образом, россияне не смогли выйти из группы в полуфинал турнира. Второй гол россияне пропустили на 52-й минуте встречи: после выноса мяча с половины поля мексиканцев Акинфеев неудачно вышел из ворот, в результате чего его опередил Ирвинг Лосано и отправил мяч в пустые ворота.

"Здесь ничего страшного нет, это выглядело так, как все видели: соперник бежал и забил гол. Одна ошибка с нашей стороны - получили мяч. Ничего страшно, если будут "полоскать" после этого", - сказал Акинфеев.

"Давайте не будем говорить про то, на что мы способны на чемпионате мира. Как мне кажется, если мы будем продолжать в том же духе, то у нас все получится, но опять же - при определенной поддержке. Критика критикой, но позитивные моменты в нашей игре есть, кто бы что не говорил. Мы все люди и должны друг друга уважать", - отметил вратарь.

Ранее россияне в Санкт-Петербурге обыграли команду Новой Зеландии со счетом 2:0, а затем в Москве проиграли португальцам (0:1). Первое место в группе заняла сборная Португалии, второе - Мексики. Турнир завершится 2 июля.

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