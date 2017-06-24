Мацуев: есть уверенность, что сборная России на ЧМ-2018 выступит лучше

Пианист и посол ЧМ-2018 считает, что за игру сборной на Кубке конфедераций не стыдно

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Есть уверенность, что российские футболисты на домашнем чемпионате мира в 2018 году выступят лучше, чем на Кубке конфедераций. Такое мнение журналистам высказал посол ЧМ-2018 пианист Денис Мацуев.

Сборная России в субботу в Казани со счетом 1:2 проиграла команде Мексики в матче группового этапа Кубка конфедераций, не сумев выйти в плей-офф турнира. Российская сборная заняла третье место в группе А, набрав три очка.

"Сборная наша, за исключением 2008 года, всегда неудачно выступает в решающих матчах. Почему так? У меня характер победителя, поэтому я не могу спокойно относиться к поражениям. Как в "Спартаке" - 16 лет не было чемпионства, я с этим никогда не мог смириться, а всегда верил и надеялся", - сказал Мацуев.

"Тут же выступили неплохо, за эту игру не стыдно. Но мы не смиримся. Станислав Черчесов, уверен, сделает какие-то выводы. И есть уверенность, что в 2018 году выступим лучше", - добавил посол чемпионата мира.

Кубок конфедераций проходит в Сочи, Казани, Москве и Санкт-Петербурге, турнир завершится 2 июля. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.