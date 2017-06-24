В субботу сборная России в своем третьем матче Кубка конфедераций проиграла команде Мексики со счетом 1:2

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Арбитр матча Кубка конфедераций между сборными Мексики и России должен был поставить пенальти после нарушения на российском наедающем Федоре Смолове. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России Александр Самедов.

В субботу сборная России в своем третьем матче Кубка конфедераций проиграла команде Мексики со счетом 1:2. Таким образом, россияне не смогли выйти из группы в полуфинал турнира. На 19-й минуте встречи Смолов ворвался в штрафную площадь, а затем упал на газон после столкновения с защитником мексиканцев. После просмотра видеоповтора судья решил, что нарушения правил на Смолове не было.

"Один пенальти на Феде был стопроцентный, мы смотрели видеоповтор. Судья посмотрел во время матча, но решил по- своему. Но, что толку обсуждать судейство? Было или не было, мы не вышли из группы", - сказал Самедов.

"У нас было очень много хороших моментов, но самое обидное, что не удалось выйти из группы. Черчесов в раздевалке поблагодарил, но все ребята разочарованы, опустошены, потому что очень хотели выиграть", отметил футболист.

Ранее россияне в Санкт-Петербурге обыграли команду Новой Зеландии со счетом 2:0, а 21 числа в Москве проиграли португальцам. Первое место в группе заняла сборная Португалии, а второе - Мексики.