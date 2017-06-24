Черчесов: сборная России играла на Кубке конфедераций сердцем

Специалист убежден, что команде удастся прибавить до чемпионата мира 2018 года

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу играла на домашнем Кубке конфедераций сердцем, в этом нет никаких сомнений. Об этом рассказал на пресс-конференции после матча с мексиканцами главный тренер команды Станислав Черчесов.

На вопрос, не повлияет ли выступление на Кубке конфедераций на те положительные ожидания болельщиков, которые были перед турниром, Черчесов ответил: "Думаю, что нет. Мы постараемся сделать так, чтобы наши следующие контрольные матчи были с топ-соперниками, уже есть несколько идей, которые мы хотим осуществить, так что будем двигаться дальше. Но при этом отмечу, что определенную симпатию со стороны болельщиков мы уже заработали и, думаю, дали повод для оптимизма. Да, есть вещи, которые у нас еще не получаются, но то, что команда играла сердцем, думаю, ни у кого не вызывает сомнения".

Специалист убежден, что команде удастся прибавить до чемпионата мира 2018 года.

"По сравнению с чемпионатом Европы, мы сделали качественный скачок вперед, но нам не надо останавливаться. Мы спокойно все проанализируем и, во-первых, спросим с себя, что мы не сделали, что могли бы сделать за те десять дней, которые мы работали на сборах; спокойно пообщаемся с игроками, потому что сейчас все-таки состояние не то, чтобы делиться какими-то соображениями. Затем стартует чемпионат России, и мы надеемся, что все те игроки, которые были здесь, с этим опытом будут прибавлять еще, потому что у нас треть игроков никогда не играла на таком большом турнире. Надеемся, что появятся новые имена, будем следить за всеми", - сказал он.

"Будем делать следующий шаг вперед, убежден, что нам это удастся", - добавил тренер.