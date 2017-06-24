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24 июня, 21:17
Хадсон: новозеландцы создали много моментов в матче против одной из лучших команд мира
Валерий Шарифулин/ТАСС
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В субботу новозеландцы проиграли сборной Португалии (0:4) и заняли последнее место в группе А на Кубке конференций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций с португальцами имели восемь моментов, чтобы забить гол. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон.

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В субботу новозеландцы проиграли сборной Португалии (0:4) и заняли последнее место в группе А на Кубке конференций.

"Мы начали очень хорошо, но позволили сопернику войти в игру. Каждый игрок боролся до конца матча, у нас было, наверное, восемь голевых моментов против одной из лучших команд в мире", - сказал Хадсон.

Он добавил, что его команда могла играть менее агрессивно и более оборонительно. "Мы рискнули, нам не удалось то, что планировали", - сказал он, добавив, что ответственность за поражение берет на себя.

"Команда не испугалась соперников, она не чувствовала себя обреченно. У нее есть будущее", - подчеркнул он. Хадсон добавил, что сборная Португалии приехала на турнир основным составом и может стать победителем Кубка конференций.

Тренер сборной Португалии Фернаду Сантуш отметил, что его сборная добилась справедливой победы. "У них (новозеландцев) свой почерк, играют в длинные мячи, напряженно борются. Мы не хотели позволить сопернику захватить мяч в воздухе. Мы хотели забивать, но не хотели пропускать", - сказал он. 

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