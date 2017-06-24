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24 июня, 21:00
Смолов: сборной России было обидно вылететь с Кубка конфедераций
Егор Алеев/ТАСС
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В субботу сборная России проиграла команде Мексики со счетом 1:2 в заключительной встрече группового этапа Кубка конфедераций и не смогла выйти в полуфинал турнира

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Футболистам сборной России было очень обидно вылететь с Кубка конфедераций. Об этом журналистам рассказал нападающий сборной Федор Смолов.

В субботу сборная России проиграла команде Мексики со счетом 1:2 в заключительной встрече группового этапа Кубка конфедераций и не смогла выйти в полуфинал турнира.

"Не хватило большего количества голов для победы. К сожалению, нам самим очень обидно и грустно, что мы вылетели с турнира. Хотелось бы сказать искренние слова благодарности всем и каждому, кто поддерживал нас", - сказал он.

Кубок конфедераций, который проходит в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, завершится 2 июля.

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