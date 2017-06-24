Вице-президент РФС Анохин призвал болельщиков сборной России поддержать команду

По его словам, по матчу против сборной Мексики было видно, что у ребят "горели глаза" и они хотели победить

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин призвал болельщиков сборной России и журналистов поддержать команду. Такое мнение Анохин выразил ТАСС.

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Сборная России в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций уступила команде Мексики (2:1). "По матчу против Мексики было видно, что у ребят "горели глаза" и они хотели победить. Игра получилось не плохой, но две ошибки в обороне не позволили нам отпраздновать успех. Я хотел бы призвать всех болельщиков и журналистов поддержать сборную в такой момент", - сказал Анохин. "Нужно ли возвращать братьев Березуцких и Игнашевича в сборную? По крайней мере над этим нужно подумать. У нас неплохая команда, которая еще будет прогрессировать. Нам нужно правильно подготовиться к предстоящему чемпионату мира и сделать выводы из тех ошибок, которые были допущены", - добавил он. Он добавил, что сборная России имеет потенциал и будет биться за достойные места на чемпионате мира.

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"У нас есть четкий контур сборной, которая будет выступать на чемпионате мира, и за счет выступления на Кубке конфедераций мы смогли его понять. Мы имеем обойму игроков, которая как минимум может добавиться к атакующей группе. Речь идет о Дзюбе, Дзагоеве, Шатове, не стоит забывать о Кокорине и Мамаеве. У нашей команды есть потенциал, но главное, что уже есть основа", - считает Анохин. "Радует Головин, Жирков хорошо себя показывает, - продолжил вице-президент РФС. - Нам такие турниры нужны, потому что играя просто товарищеские матчи мы такого опыта не получим. Сейчас проверили свою команду с лучшими сборными мира. Да, мы не смогли добиться желаемого результата, но у нас есть потенциал, и мы будем биться на чемпионате мира за достойные места". "Я бы хотел, чтобы все болельщики были мужчинами в хорошем понимании этого слова и воспринимали поражения с достоинством. Сборную России нужно поддерживать, это ей нужно", - заключил собеседник ТАСС. Сборная России заняла третье место в группе А, набрав три очка в трех матчах. В полуфинал из квартета вышли команды Португалии и Мексики. Чемпионат мира 2018 года пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.