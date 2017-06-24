Мутко поблагодарил сборную России по футболу за выступление на Кубке конфедераций

Российская сборная в субботу в Казани проиграла мексиканцам со счетом 1:2, не сумев выйти в плей-офф турнира

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко поблагодарил сборную России за выступление на Кубке конфедераций и выразил уверенность в том, что команда будет прогрессировать. Об этом он заявил эфире телеканала "Матч ТВ".

"Как и у всех, так и у меня есть некое разочарование от того, что не удалось достигнуть результата. Это футбол, великая игра, и не всегда все складывается так, как хочется. Нашей команде всего месяц, и я абсолютно убежден в том, что у нас есть команда, что она будет прогрессировать, что у ребят есть огромное желание играть за нее. Я поблагодарил команду [за выступление на турнире], мы будем двигаться дальше, отметил, что мы неплохо поработали, в спорте важны победы, но в целом мы будем двигаться дальше", - сказал Мутко.

"Еще раз всем спасибо, надеюсь, что к чемпионату мира сделают выводы тренеры, футболисты, что через тренировочные матчи мы сможем подготовиться достойно к турниру. Мне нравится команда, которую строит Черчесов, мне нравится ее настрой. Может быть, нужно еще работать в плане исполнительского мастерства, но здесь собраны лучшие игроки, можно сказать, у них есть огромное желание играть за национальную команду. Она мне нравится, я буду с этой командой", - отметил глава РФС.

На матче сборных Мексики и России присутствовало почти 42 тысячи зрителей. "Очень признательны сегодня болельщикам - мощный стадион, огромная поддержка, конечно, это всегда вдохновляет. Мы будем двигаться дальше", - сказал Мутко.