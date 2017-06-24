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24 июня, 20:44
Осорио: российская сборная предстала в игре с мексиканцами настоящим бойцом
Егор Алеев/ТАСС
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По словам тренера сборной Мексики, он продолжает строить команду, которая с каждым разом показывает способность играть на равных с любым соперником

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу в матче с командой Мексики предстала настоящим бойцом. Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер мексиканской сборной Хуан Карлос Осорио.

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Встреча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций завершился победой мексиканцев со счетом 2:1. Этот результат гарантировал сборной Мексики выход в полуфинал, россияне завершили выступление на турнире.

"Мы провели очень сложный матч. Во-первых, потому что наш соперник - настоящий боец, у них была задача обязательно выиграть, терять им было нечего, - поделился впечатлениями от встречи Осорио. - Но мы выступили очень хорошо. Мы продолжаем строить команду, которая с каждым разом показывает способность играть на равных с любым соперником".

Турнир, который проходит в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, завершится 2 июля.

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