Португальцы выиграли со счетом 4:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии забила в первом тайме два гола в ворота новозеландцев, что стало решающим фактором итоговой победы. Об этом журналистам на пресс-конференции сказал португальский нападающий Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком матча.

В субботу португальцы выиграли у сборной Новой Зеландии (4:0) и с семью очками заняли первое место в группе А на Кубке конференций. Португальцы сыграют свой полуфинал 28 июня на "Казань-Арене", их соперником станет команда, занявшая второе место в группе В.

"Я помог своей команде, забил первый гол. Мы хотели решить игру в первом тайме, нам это удалось - мы забили два мяча в первом тайме", - сказал Роналду.

Он добавил, что в полуфинале сборную Португалии ждет сложный соперник, которым станет сборная Чили или Германии. "Обе команды высокого качества. С кем бы нам не пришлось играть - мы победим", - сказал футболист.

В параллельном матче команда Мексики обыграла сборную России (2:1) и заняла второе место с семью очками. Сборные России и Новой Зеландии заняли третье и четвертое место в группе соответственно. Соперники Португалии и Мексики в полуфиналах определятся в воскресенье а матчах группы В.