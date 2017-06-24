о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
24 июня, 20:41
Роналду: первый тайм в матче Кубка конфедераций Новая Зеландия - Португалия стал решающим
Валерий Шарифулин/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
24 июня, 18:00
А
Мексика
Россия
24 июня, 18:00
А
Новая Зеландия
Португалия
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
расписание всех игр
Португальцы выиграли со счетом 4:0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии забила в первом тайме два гола в ворота новозеландцев, что стало решающим фактором итоговой победы. Об этом журналистам на пресс-конференции сказал португальский нападающий Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком матча.

Смотрите также
Сборная Португалии победила новозеландцев и вышла в полуфинал Кубка конфедераций

В субботу португальцы выиграли у сборной Новой Зеландии (4:0) и с семью очками заняли первое место в группе А на Кубке конференций. Португальцы сыграют свой полуфинал 28 июня на "Казань-Арене", их соперником станет команда, занявшая второе место в группе В.

"Я помог своей команде, забил первый гол. Мы хотели решить игру в первом тайме, нам это удалось - мы забили два мяча в первом тайме", - сказал Роналду.

Он добавил, что в полуфинале сборную Португалии ждет сложный соперник, которым станет сборная Чили или Германии. "Обе команды высокого качества. С кем бы нам не пришлось играть - мы победим", - сказал футболист.

В параллельном матче команда Мексики обыграла сборную России (2:1) и заняла второе место с семью очками. Сборные России и Новой Зеландии заняли третье и четвертое место в группе соответственно. Соперники Португалии и Мексики в полуфиналах определятся в воскресенье а матчах группы В.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Ерохин: сборная России по футболу могла победить мексиканцев, забей свои моменты
24 июня, 21:53
Футболист "Зенита" Нету: качество поля стадиона "Санкт-Петербург" улучшилось
24 июня, 21:48
Кирьяков: Черчесов должен продолжить работу со сборной России по футболу
24 июня, 21:42
Акинфеев готов к критике после ошибки в матче с мексиканцами
24 июня, 21:33
Мутко: двери в сборную России по футболу ни для кого не закрыты
24 июня, 21:29
Мацуев: есть уверенность, что сборная России на ЧМ-2018 выступит лучше
24 июня, 21:25
Самедов: судья матча Мексика - Россия должен был ставить пенальти после фола на Смолове
24 июня, 21:24
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)