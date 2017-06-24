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24 июня, 20:26
Самедов: сборная России заслуживала большего в матче Кубка конфедераций с мексиканцами
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Российская команда в субботу в Казани уступила мексиканцам в третьем матче группового этапа со счетом 1:2 и завершила выступление на турнире

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу заслуживала большего в матче Кубка конфедераций против мексиканцев. Такое мнение в эфире "Матч ТВ" высказал полузащитник сборной Александр Самедов.

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Российская команда в субботу в Казани уступила мексиканцам в третьем матче группового этапа со счетом 1:2 и завершила выступление на турнире. Гол в составе сборной России забил Самедова (25-я минута), у мексиканцев отличились Нестор Араухо (30) и Ирвин Лосано (52).

"Игра, как мне казалось, получалась, но чего-то опять не хватило. Сейчас сложно сказать, чего именно. Чувствовали, что надо постараться. Но когда получаешь такие голы, что первый, что второй; мне кажется, что мы сегодня заслужили большего", - сказал Самедов.

Сборная России заняла третье место в группе А, набрав три очка в трех матчах. В полуфинал из квартета вышли команды Португалии и Мексики.

Турнир, который проходит в Казани, Сочи, Москве и Санкт- Петербурге, завершится 2 июля.

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