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24 июня, 20:28
Черчесов заявил, что продолжит работу со сборной России по футболу
Станислав Красильников/ТАСС
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Тренер также поблагодарил футболистов национальной команды за матч с мексиканцами

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов намерен продолжить работу с командой. Об этом он заявил на пресс-конференции после матча Кубка конфедераций с мексиканцами, который прошел в Казани.

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Встреча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций завершилась победой мексиканцев со счетом 2:1. Этот результат гарантировал мексиканцам выход в плей-офф, россияне не смогли выйти в полуфинал, набрав три очка в трех матчах. Команда Черчесова победила сборную Новой Зеландии и потерпела два поражения в играх с португальцами и мексиканцами.

"Я с удовольствием работаю и буду дальше работать, причем еще лучше", - заявил Черчесов.

Черчесов возглавил сборную России в августе прошлого года.

Тренер считает, что российские футболисты достойны похвалы за матч Кубка конфедераций с командой Мексики. "Интересный матч, нам надо было выигрывать, поэтому делали максимум для этого с первых минут. К сожалению, получился необязательный гол в первом тайме, когда нам закинули мяч за спину. Во втором тайме мы остались вдесятером, опять же пропустили необязательный гол. Тем не менее, комплимент команде, которая боролась до самого конца", - поделился впечатлениями от встречи Черчесов.

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