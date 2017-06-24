Лосано: сборная России по футболу оказалась очень сложным соперником

Форвард мексиканской сборной вспомнил момент с забитым мячом, который оказался победным

Встреча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций завершилась победой мексиканцев со счетом 2:1. Этот результат гарантировал команде Мексики выход в плей-офф. Сборная России в трех матчах набрала три очка, победив команду Новой Зеландии и потерпев два поражения в играх с португальцами и мексиканцами.

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу оказался очень сильным соперником для команды Мексики. Об этом заявил нападающий мексиканской сборной Ирвин Лосано, который был признан лучшим игроком встречи.

Сборная России проиграла мексиканцам и не смогла выйти в полуфинал Кубка конфедераций

"Россия - сильная команда, они прекрасно умеют играть в футбол, очень сложный соперник оказался, - поделился впечатлениями Лосано. - Повторюсь, российская команда очень сильная, у них жесткая оборона и хорошие игроки. Все футболисты сборной Мексики, каждый мой товарищ постарался сделать все возможное и благодаря этому мы добились результата".

Лосано вспомнил момент с забитым мячом, который оказался победным: "После сильного выноса Эктора Эрреры я попытался предугадать, куда полетит мяч, а затем ускорился, подпрыгнул и ударил мяч головой - вот и все. Тяжелый гол, и он получился только благодаря Эктору".

Первое место в группе А заняла команда Португалии, которая в параллельной встрече обыграла новозеландцев (4:0).

Турнир, который проходит в Казани, Сочи, Санкт- Петербурге и Москве, завершится 2 июля.