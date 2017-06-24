Лосано: сборная России по футболу оказалась очень сложным соперником

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу оказался очень сильным соперником для команды Мексики. Об этом заявил нападающий мексиканской сборной Ирвин Лосано, который был признан лучшим игроком встречи.
Встреча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций завершилась победой мексиканцев со счетом 2:1. Этот результат гарантировал команде Мексики выход в плей-офф. Сборная России в трех матчах набрала три очка, победив команду Новой Зеландии и потерпев два поражения в играх с португальцами и мексиканцами.
"Россия - сильная команда, они прекрасно умеют играть в футбол, очень сложный соперник оказался, - поделился впечатлениями Лосано. - Повторюсь, российская команда очень сильная, у них жесткая оборона и хорошие игроки. Все футболисты сборной Мексики, каждый мой товарищ постарался сделать все возможное и благодаря этому мы добились результата".
Лосано вспомнил момент с забитым мячом, который оказался победным: "После сильного выноса Эктора Эрреры я попытался предугадать, куда полетит мяч, а затем ускорился, подпрыгнул и ударил мяч головой - вот и все. Тяжелый гол, и он получился только благодаря Эктору".
Первое место в группе А заняла команда Португалии, которая в параллельной встрече обыграла новозеландцев (4:0).
Турнир, который проходит в Казани, Сочи, Санкт- Петербурге и Москве, завершится 2 июля.