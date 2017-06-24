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24 июня, 20:21
Игнатьев: у сборной России по футболу видна положительная динамика в игре
Егор Алеев/ТАСС
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Бывший тренер национальной команды отметил, что российским футболистам зачастую не хватает концентрации в простых эпизодах, в завершающих стадиях атак

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Футболисты сборной России имеют хороший потенциал для развития, матчи Кубка конфедераций показали, что у команды есть положительная динамика в игре. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев.

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В субботу в заключительном туре группы А российские футболисты проиграли команде Мексики со счетом 1:2 и не смогли выйти в полуфинал Кубка конфедераций.

"Нужно отметить, что сегодня наша сборная показала хороший футбол, хорошее игровое умение, ребята действовали достаточно агрессивно, чему способствовал атакующий состав. Игроки нашей команды много прессинговали, заставляли часто ошибаться соперника в выборе позиции и следующего хода, не давали мексиканцам свободного пространства", - отметил Игнатьев.

"Нужно обратить внимание на то, что нашим футболистам зачастую не хватает концентрации в простых эпизодах, в завершающих стадиях атак. Сложные вещи у нас получаются, а вот простые - почему-то нет. Это смазывает все то, что мы наработали - можно хвалить команду за проведенный матч, но мы снова проиграли. Команда допустила тактические ошибки в обороне, но следует отметить, что положительная динамика в игре сборной видна, потенциал у ребят есть, но пока этого мало, чтобы выходить в решающие стадии крупных турниров", - добавил он.

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