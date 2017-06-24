Мостовой: сборной России по футболу не нужно менять главного тренера до чемпионата мира

Национальная команда в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций уступила команде Мексики (1:2) и завершила выступление на турнире

СОЧИ, 24 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Сборной России не нужно менять главного тренера команды Станислава Черчесова до чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший капитан национальной команды Александр Мостовой.

Сборная России в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций уступила команде Мексики (1:2) и завершила выступление на турнире.

"Игра сборной России против команды Мексики была нормальной, а вот результат, к сожалению, разочаровал. Сейчас не нужно менять тренера национальной команды, мы об этом говорим после каждого крупного турнира, и, честно говоря, эта тема уже немного приелась. Черчесов должен готовить команду к чемпионату мира, чтобы там выступить с ней достойно", - сказал Мостовой.

Сборная России заняла третье место в группе А, набрав три очка в трех матчах. В полуфинал из квартета вышли команды Португалии и Мексики.