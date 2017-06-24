Черчесов: тренеры сборной России теперь точно знают, какие ошибки нужно устранить

Сборная России в субботу проиграла мексиканцам в третьем матче группового этапа Кубка конфедераций и завершила выступление на турнире

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу после завершения выступления на Кубке конфедераций теперь точно знает, какие ошибки в игре команды следует устранить. Такое мнение в эфире "Матч ТВ" выразил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сборная России в субботу проиграла мексиканцам в третьем матче группового этапа со счетом 1:2 и, заняв третье место, завершила выступление на турнире.

"Мы декларировали, что хотим побороться за кубок и выступить в финале. Но теперь точно знаем, над чем работать. Надо проанализировать [выступление] взвешенно, спокойно", - сказал тренер сборной России.

"К сожалению, игра сложилась не в нашу пользу. Понятно, что нельзя было пропускать, красная карточка, наверное, повлияла. Хотя мы все равно играли до конца и пытались сравнять счет. Мы старались играть на максимуме", - добавил он.

Сборная России в трех матчах набрала три очка, победив команду Новой Зеландии и потерпев два поражения в играх с португальцами и мексиканцами. Турнир, который проходит в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, завершится 2 июля.