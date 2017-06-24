о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
24 июня, 20:16
Черчесов: тренеры сборной России теперь точно знают, какие ошибки нужно устранить
EPA/SERGEY DOLZHENKO
идет сейчас
Ближайшие матчи
24 июня, 18:00
А
Мексика
Россия
24 июня, 18:00
А
Новая Зеландия
Португалия
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
расписание всех игр
Сборная России в субботу проиграла мексиканцам в третьем матче группового этапа Кубка конфедераций и завершила выступление на турнире

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу после завершения выступления на Кубке конфедераций теперь точно знает, какие ошибки в игре команды следует устранить. Такое мнение в эфире "Матч ТВ" выразил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Смотрите также
Сборная России проиграла мексиканцам и не смогла выйти в полуфинал Кубка конфедераций

Сборная России в субботу проиграла мексиканцам в третьем матче группового этапа со счетом 1:2 и, заняв третье место, завершила выступление на турнире.

"Мы декларировали, что хотим побороться за кубок и выступить в финале. Но теперь точно знаем, над чем работать. Надо проанализировать [выступление] взвешенно, спокойно", - сказал тренер сборной России.

"К сожалению, игра сложилась не в нашу пользу. Понятно, что нельзя было пропускать, красная карточка, наверное, повлияла. Хотя мы все равно играли до конца и пытались сравнять счет. Мы старались играть на максимуме", - добавил он.

Сборная России в трех матчах набрала три очка, победив команду Новой Зеландии и потерпев два поражения в играх с португальцами и мексиканцами. Турнир, который проходит в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, завершится 2 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Лосано: сборная России по футболу оказалась очень сложным соперником
24 июня, 20:21
Игнатьев: у сборной России по футболу видна положительная динамика в игре
24 июня, 20:21
Мостовой: сборной России по футболу не нужно менять главного тренера до чемпионата мира
24 июня, 20:18
Тренеру сборной Камеруна приятно, что российские болельщики поддерживают его команду
24 июня, 20:00
Футболист: сборная Камеруна не сталкивалась в России с расизмом
24 июня, 19:53
Сборная Португалии победила новозеландцев и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
24 июня, 19:52
Сборная России проиграла мексиканцам и не смогла выйти в полуфинал Кубка конфедераций
24 июня, 19:49
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)