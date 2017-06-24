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24 июня, 20:00
Тренеру сборной Камеруна приятно, что российские болельщики поддерживают его команду
EPA/YURI KOCHETKOV
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Сборная Камеруна в воскресенье сыграет с командой Германии в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций

СОЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Игрокам и тренерам сборной Камеруна по футболу приятно, что российские болельщики поддерживают команду на Кубке конфедераций. Об этом журналистам рассказал главный тренер команд Уго Броос.

Сборная Камеруна в воскресенье сыграет с командой Германии в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций. После двух матчей в активе камерунцев одно очко.

"Сборная Камеруна будет делать все возможное, чтобы остаться в России еще на неделю. Я думаю, что команда постепенно возвращает себе лидерство в Африке. Нам очень приятно, что многие люди в России поддерживают сборную Камеруна, это неожиданность для нас", - сказал Броос.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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