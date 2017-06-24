Рекорд посещаемости "Казань-Арены" повторен на матче сборных Мексики и России

Встречу Кубка конфедераций в Казани посетило 41 585 человек

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Рекорд посещаемости "Казань- Арены" был повторен на матче Кубка конфедераций по футболу между сборными Мексики и России. Встречу посетило 41 585 человек.

Аналогичное число зрителей посетило в ноябре 2015 года встречу группового этапа Лиги Европы между местным "Рубином" и английским "Ливерпулем".

Стадион "Казань-Арена" был открыт в 2013 году. Вместимость арены составляет чуть больше 45 тысяч зрителей.

Кубок конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.