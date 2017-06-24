Болельщики поддержали сборную России в матче с командой Мексики масштабным баннером

На нижнем ярусе одной из центральных трибун было растянуто полотно с надписью "Гордимся именем одним. Россия", на котором были изображены шесть известных в прошлом футболистов

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной России по футболу поддержали национальную команду масштабным баннером в решающем матче группового этапа Кубка конфедераций с мексиканцами, передает с места событий корр. ТАСС. Во время исполнения гимна России на нижнем ярусе одной из центральных трибун было растянуто полотно с надписью "Гордимся именем одним. Россия" и изображениями шести известных в прошлом футболистов - Олега Романцева, Николая Осянина, Никиты Симоняна, Эдуарда Стрельцова, Анатолия Исаева и Льва Яшина. На верхнем ярусе болельщики составили российский триколор при помощи разноцветных бумажек.

Встреча началась в Казани в 18:00 мск. Этот матч является решающим для команд за выход в полуфинал Кубка конфедераций.