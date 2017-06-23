Любители футбола из двух стран в преддверии встречи пели песни и танцевали

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Мексиканские и российские болельщики в преддверии очной встречи команд на Кубке конфедераций гуляли по Казани и пели популярные песни своих стран. Российские любители футбола, в частности, исполнили под гитару песню "Нам нужна одна победа".

Сборная России по футболу прогулялась по Казани перед матчем с мексиканцами

За четыре часа до матча большинство мексиканских болельщиков прогуливалось по центральной пешеходной улице Казани - Баумана - и пело популярные песни, в том числе старинные Cielito lindo и El Rey ("Красивые небеса" и "Король" - исп., прим. ТАСС). Не отставали от иностранных гостей и россияне - одни пели, другие танцевали под "Смуглянку" и "Калинку". При этом болельщики обеих сборных выражали полную уверенность в том, что победит именно их команда.

Среди российских фанатов в Казани встречались и гости из других городов. Например, из Москвы на матч приехали Олег Сирьянов и Григорий Морозов.

"Болеем за Россию: если победят сегодня, выйдут в плей- офф. После матча, если выиграют наши, уверен, будет настоящая гулянка. Мы приехали из Москвы, в Казани впервые, нам здесь очень понравилось", - рассказал ТАСС Сирьянов.

Очередь за аквагримом

Перед стадионом расположился небольшой духовой оркестр, который собрал вокруг себя несколько десятков человек. Также на площади перед ареной расположилась точка аквагрима, собравшая очередь из желающих нарисовать флаг России.