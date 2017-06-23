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24 июня, 17:45
Нам нужна одна победа: болельщики в Казани готовятся к матчу Мексика - Россия
Станислав Красильников/ТАСС
8 фото
Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
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Любители футбола из двух стран в преддверии встречи пели песни и танцевали

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Мексиканские и российские болельщики в преддверии очной встречи команд на Кубке конфедераций гуляли по Казани и пели популярные песни своих стран. Российские любители футбола, в частности, исполнили под гитару песню "Нам нужна одна победа".

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За четыре часа до матча большинство мексиканских болельщиков прогуливалось по центральной пешеходной улице Казани - Баумана - и пело популярные песни, в том числе старинные Cielito lindo и El Rey ("Красивые небеса" и "Король" - исп., прим. ТАСС). Не отставали от иностранных гостей и россияне - одни пели, другие танцевали под "Смуглянку" и "Калинку". При этом болельщики обеих сборных выражали полную уверенность в том, что победит именно их команда.

Среди российских фанатов в Казани встречались и гости из других городов. Например, из Москвы на матч приехали Олег Сирьянов и Григорий Морозов.

"Болеем за Россию: если победят сегодня, выйдут в плей- офф. После матча, если выиграют наши, уверен, будет настоящая гулянка. Мы приехали из Москвы, в Казани впервые, нам здесь очень понравилось", - рассказал ТАСС Сирьянов.

Очередь за аквагримом

Перед стадионом расположился небольшой духовой оркестр, который собрал вокруг себя несколько десятков человек. Также на площади перед ареной расположилась точка аквагрима, собравшая очередь из желающих нарисовать флаг России.

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За два с половиной часа до матча около стадиона "Казань- Арена" болельщиков было немного - в основном фанаты сборной России (среди которых преобладают поклонники "Спартака"), но было и несколько групп мексиканцев. Волонтеры утверждают, что на это время возле стадиона уже больше людей, чем перед матчем Германия - Чили. Тогда на игру пришло 38 тысяч зрителей, а на встрече Мексика - Россия, по словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, ожидается около 42 тысяч человек. Вместимость "Казань-Арены" составляет 45 тысяч.

По предварительным подсчетам, игру посмотрят около 2 тысяч мексиканцев, все остальные болельщики будут российскими. В частности, матч планируют посетить Мутко и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Матч Мексика - Россия начнется в 18:00 мск.

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