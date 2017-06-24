Смолов и Бухаров вошли в состав сборной России на матч Кубка конфедераций с мексиканцами

Встреча сборных России и Мексики пройдет на стадионе "Казань-Арена" в субботу, начало в 18:00 мск

КАЗАНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Нападающие Федор Смолов и Александр Бухаров выйдут в стартовом составе сборной России по футболу на заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики. Об этом сообщает пресс- служба российской сборной.

Встреча сборных России и Мексики пройдет на стадионе "Казань-Арена" в субботу, начало в 18:00 мск. В это же время на стадионе "Санкт-Петербург" начнется другой матч группы А, в котором встретятся сборные Новой Зеландии и Португалии.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: Игорь Акинфеев (капитан команды), Виктор Васин, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Денис Глушаков, Александр Головин, Александр Самедов, Александр Ерохин, Александр Бухаров и Федор Смолов.

После двух туров мексиканцы занимают первое место в группе A, набрав четыре очка. В активе португальской команды столько же очков, но она забила меньше мячей. У сборной России три очка, у команды Новой Зеландии - ни одного, она потеряла шансы пробиться в полуфинал. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места, финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.