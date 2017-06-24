Кэхилл: матч с чилийцами станет испытанием для футболистов сборной Австралии

Предстоящая встреча станет 100-й для Кэхилла в составе национальной команды

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Матч Кубка конфедераций со сборной Чили станет испытанием для футболистов сборной Австралии. Такое мнение журналистам высказал австралийский полузащитник Тим Кэхилл.

Встреча состоится 25 июня на московском стадионе "Спартак", начало - 18:00 мск.

"Мы являемся атлетичной командой и в последние годы пытаемся развиваться, расти. Если рассматривать три-четыре последние игры, то мы доминировали. Следующим этапом станет для нас стабильная реализация моментов", - сказал Кэхилл. "Я восхищаюсь командными действиями чилийцев, это лучшая команда на турнире, игра с ними будет для нас испытанием", - добавил полузащитник.

Предстоящий матч станет 100-м для Кэхилла в составе национальной команды.

"Я люблю свою страну, люблю футбол, и каждый тренер мне говорил - не уходи из футбола раньше времени, если можешь еще играть. Просыпаясь каждое утро, я понимаю свое счастье. И пускай мы не добьемся успеха, но мы должны верить в свой проект - рано или поздно, победы придут. А я лично готов работать каждый день, не покладая рук и оставаться профессионалом", - сказал австралийский футболист.

В турнирной таблице группы B чилийцы и немцы делят первое место, набрав по четыре очка, в активе сборных Камеруна и Австралии по одному очку. Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.