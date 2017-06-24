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24 июня, 16:38
Тренер: австралийские футболисты постараются выдержать высокий темп чилийцев
Артем Коротаев/ТАСС
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Встреча состоится 25 июня на московском стадионе "Спартак", начало - 18:00 мск

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Австралии по футболу постарается выдержать высокий темп команды Чили в предстоящем матче Кубка конфедераций. Такое мнение журналистам высказал главный тренер австралийцев Ангелос Постекоглу.

Встреча состоится 25 июня на московском стадионе "Спартак", начало - 18:00 мск.

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"Это возможность сыграть против одной из лучших команд мира, мы этого с нетерпением ждем. За последние годы сборная Чили выросла, у них лучшие игроки. В этом матче нам не стоит сидеть и ждать своего шанса. Мы постараемся играть с той же высокой интенсивностью, что и чилийцы, посмотрим, что из этого получится", - сказал Постекоглу.

"Все игроки физически готовы, но сейчас мы проверяем, кто насколько устал. Мы сделаем какие-то изменения, но итоговое решение будет принято завтра", - добавил специалист.

"Мы рады той игре, которую показали в первом тайме предыдущего матча с командой Камеруна (1:1), создали много шансов, но не всеми ими воспользовались. Во второй половине мы забили мяч, могли забить больше, но в концовке подустали. Но несмотря на ошибки, мы не сдались, это заслуживает восхищения", - заключил наставник австралийской команды.

В турнирной таблице группы B чилийцы и немцы делят первое место, набрав по четыре очка, в активе сборных Камеруна и Австралии по одному очку. Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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