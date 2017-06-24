о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
24 июня, 14:43
Булыкин: российские футболисты должны выйти с атакующей тактикой на матч с мексиканцами
Олег Золото/ТАСС
идет сейчас
Ближайшие матчи
24 июня, 18:00
А
Мексика
Россия
24 июня, 18:00
А
Новая Зеландия
Португалия
25 июня, 18:00
Б
Германия
Камерун
25 июня, 18:00
Б
Чили
Австралия
расписание всех игр
Чтобы выйти в полуфинал, россиян устроит только победа, если португальцы выиграют у новозеландцев или сыграют вничью

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Футболисты сборной России должны действовать в атакующей манере с первых минут матча Кубка конфедераций против команды Мексики. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист национальной команды Дмитрий Булыкин.

Смотрите также
Мутко: российские футболисты могут победить мексиканцев, если покажут свою игру

Встреча Россия - Мексика начнется в субботу на "Казань- Арене" в 18:00 мск. Чтобы выйти в полуфинал, россиян устроит только победа, если португальцы выиграют у новозеландцев или сыграют вничью. В случае поражения португальцев россиян устроит ничья.

"Предстоящий матч для российских футболистов будет очень тяжелым. Понятно, что у мексиканцев очень сильная команда, которая на протяжении последних лет проиграла лишь несколько раз. Перед нашими ребятами стоит архисложная задача, но мы будем болеть за них и верить в их победу", - считает Булыкин.

"Я всегда выступаю за атакующий футбол, - продолжил собеседник ТАСС. - Мне кажется, что если мы выйдем с оборонительным составом, то нас рано или поздно дожмут. Нужно с первых минут играть с прицелом на атаку и действовать с полной самоотдачей, потому что нам необходима только победа".

"Если мы не сможем выйти из группы, то все будут говорить, что Кубок конфедераций является репетицией перед чемпионатом мира и мы проведем работу над ошибками. Но это стандартные отговорки. Это первые официальные игры для нашей обновленной командой, и пока никаких критических замечаний нет. Будем надеяться и болеть за сборную России", - добавил Булыкин.

После двух туров мексиканцы занимают первое место в группе A, набрав четыре очка. В активе португальской команды столько же очков, но она забила меньше мячей. У сборной России три очка, у команды Новой Зеландии - ни одного, она потеряла шансы пробиться в полуфинал.

Кубок конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Тренер сборной Германии Лёв пожелал россиянам выйти в полуфинал Кубка конфедераций
24 июня, 13:45
Горецка: немецкие футболисты хотят выиграть группу и получить дополнительный день отдыха
24 июня, 13:36
Пицци: команда Австралии не сможет выдержать темп чилийских футболистов в предстоящей игре
24 июня, 13:25
Мутко: российские футболисты могут победить мексиканцев, если покажут свою игру
24 июня, 13:21
Тренер: решение об участии вратаря Браво в игре с австралийцами будет принято в день матча
24 июня, 13:13
Мутко: система видеоповторов недешевая, но РФС ведет переговоры по ее приобретению
24 июня, 13:09
Игрок: чилийские футболисты наращивают физические возможности с каждой тренировкой
24 июня, 13:03
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

В проекте использованы фотографии агентств:

AP (Lionel Cironneau, B.K.Bangash, Rob Griffith, Ina Fassbender/dpa, Mark J. Terrill, Paulo Duarte)

EPA (Sydney Mahlangu, Gavin Barker, Georgi Licovski, Peter Deconinck, Juan Carlos Cardenas, Rolf Vennenbernd)

REUTERS (Carlos Garcia Rawlins, Pedro Nunes, David Gray, Ivan Alvarado, Edgard Garrido)

Getty Images (Anthony Au-Yeung, Carlos Rodrigues, Matthias Hangst, Shaun Botterill/ALLSPORT, Lefty Shivambu/Gallo Images, Laurence Griffiths, Jasper Juinen, Pedro Fiúza/NurPhoto, Omar Vega/LatinContent, Alex Reyes/LatinContent, Alexander Hassenstein/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts, Matthias Hangst/Bongarts, Hagen Hopkins, Jean Catuffe, VI Images, Vichan Poti/Pacific Press/LightRocket)

ТАСС (Артем Коротаев, Артур Лебедев, Валерий Шарифулин, Максим Туманов, Петр Ковалев)

Shutterstock.com (kateukraine, andriano.cz, Bojan Pavlukovic, esfera, stefano carniccio, Onur Buyuktezgel)