Булыкин: российские футболисты должны выйти с атакующей тактикой на матч с мексиканцами

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Футболисты сборной России должны действовать в атакующей манере с первых минут матча Кубка конфедераций против команды Мексики. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист национальной команды Дмитрий Булыкин.
Встреча Россия - Мексика начнется в субботу на "Казань- Арене" в 18:00 мск. Чтобы выйти в полуфинал, россиян устроит только победа, если португальцы выиграют у новозеландцев или сыграют вничью. В случае поражения португальцев россиян устроит ничья.
"Предстоящий матч для российских футболистов будет очень тяжелым. Понятно, что у мексиканцев очень сильная команда, которая на протяжении последних лет проиграла лишь несколько раз. Перед нашими ребятами стоит архисложная задача, но мы будем болеть за них и верить в их победу", - считает Булыкин.
"Я всегда выступаю за атакующий футбол, - продолжил собеседник ТАСС. - Мне кажется, что если мы выйдем с оборонительным составом, то нас рано или поздно дожмут. Нужно с первых минут играть с прицелом на атаку и действовать с полной самоотдачей, потому что нам необходима только победа".
Российские болельщики перед игрой Россия-Мексика в Казани pic.twitter.com/4DjjBJ9Ddm— Гулия (@kerlinguliya) June 24, 2017
"Если мы не сможем выйти из группы, то все будут говорить, что Кубок конфедераций является репетицией перед чемпионатом мира и мы проведем работу над ошибками. Но это стандартные отговорки. Это первые официальные игры для нашей обновленной командой, и пока никаких критических замечаний нет. Будем надеяться и болеть за сборную России", - добавил Булыкин.
После двух туров мексиканцы занимают первое место в группе A, набрав четыре очка. В активе португальской команды столько же очков, но она забила меньше мячей. У сборной России три очка, у команды Новой Зеландии - ни одного, она потеряла шансы пробиться в полуфинал.
Кубок конфедераций проходит в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.