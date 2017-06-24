Булыкин: российские футболисты должны выйти с атакующей тактикой на матч с мексиканцами

Чтобы выйти в полуфинал, россиян устроит только победа, если португальцы выиграют у новозеландцев или сыграют вничью

Встреча Россия - Мексика начнется в субботу на "Казань- Арене" в 18:00 мск. Чтобы выйти в полуфинал, россиян устроит только победа, если португальцы выиграют у новозеландцев или сыграют вничью. В случае поражения португальцев россиян устроит ничья.

"Предстоящий матч для российских футболистов будет очень тяжелым. Понятно, что у мексиканцев очень сильная команда, которая на протяжении последних лет проиграла лишь несколько раз. Перед нашими ребятами стоит архисложная задача, но мы будем болеть за них и верить в их победу", - считает Булыкин.

"Я всегда выступаю за атакующий футбол, - продолжил собеседник ТАСС. - Мне кажется, что если мы выйдем с оборонительным составом, то нас рано или поздно дожмут. Нужно с первых минут играть с прицелом на атаку и действовать с полной самоотдачей, потому что нам необходима только победа".