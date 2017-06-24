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24 июня, 13:25
Пицци: команда Австралии не сможет выдержать темп чилийских футболистов в предстоящей игре
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Заключительная встреча группового этапа Кубка конфедераций между сборными Чили и Австралии состоится 25 июня на московском стадионе "Спартак", начало - 18:00 мск

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Команда Австралии не сможет выдержать темп, который предложит сборная Чили в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций, который состоится 25 июня. Такое мнение журналистам высказал главный тренер чилийской команды Хуан Антонио Пицци.

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Встреча состоится 25 июня на московском стадионе "Спартак", начало - 18:00 мск.

"Я не беспокоюсь по поводу физических кондиций команды, они находятся на высоком уровне. Мы готовы выйти на любой матч. Если вдруг мы сбавим обороты, то и наш соперник не сможет выдержать такой темп", - считает Пицци.

"К сожалению, на момент начала матчей мы будем тренироваться, и не сможем увидеть игры в группы А, которые пройдут в субботу, - продолжил специалист. - Возможно, посмотрим их в повторе, мы следим за всеми возможными соперниками. Но не пытаемся представить, кто может достаться нам в полуфинале, сейчас мы думаем только об игре с Австралией".

"Болельщики придают нам сил. Для чилийского футбола это исторический момент. Мы чувствуем поддержку всех тех, кто находится в России, а также фанатов по всему миру", - добавил наставник национальной команды.

В турнирной таблице чилийцы и немцы набрали по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу. Кубок конфедераций завершится 2 июля.

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