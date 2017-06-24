Тренер: решение об участии вратаря Браво в игре с австралийцами будет принято в день матча

Место в воротах сборной Чили в первых двух матчах группового этапа Кубка конфедераций занимал Джонни Эррера, который пропустил один мяч

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Участие голкипера сборной Чили по футболу Клаудио Браво в игре с командой Австралии будет принято в день матча. Об этом журналистам сообщил главный тренер чилийской команды Хуан Антонио Пицци.

Встреча состоится 25 июня на московском стадионе "Спартак". 34-летний Браво восстанавливается после травмы, полученной в апреле в составе своего клуба - английского "Манчестер Сити". Место в воротах сборной Чили в первых двух матчах группового этапа Кубка конфедераций занимал Джонни Эррера, который пропустил один мяч в игре против сборной Германии (1:1).

"Клаудио [Браво] получил медицинскую помощь и уже смог тренироваться в последние несколько дней. Кто сыграет в воротах, мы решим в день игры. Постараемся выставить лучших игроков на данный момент. Все-таки наша основная задач - это выход группы", - сказал Пицци.

В турнирной таблице чилийцы и немцы набрали по четыре очка, команда Чили опережает сборную Германии за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей, австралийцы и камерунцы имеют в активе по одному баллу.

Кубок конфедераций завершится 2 июля.