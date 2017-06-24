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24 июня, 12:59
Граффити с изображением Камболова нарисовали в Казани к матчу сборных России и Мексики
Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Высота граффити составляет около десяти метров

КАЗАНЬ, 24 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Граффити с изображением футболиста сборной России и казанского "Рубина" Руслана Камболова нарисовали на одном из домов в Казани в преддверии матча Кубка конфедераций между российской и мексиканской сборными.

Высота граффити составляет около десяти метров.

В субботу сборная России проведет заключительный матч группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики. Встреча начнется на "Казань-Арене" в 18:00 мск.

Ранее Казань к Кубку конфедераций подготовила масштабные граффити с изображением нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду напротив одной из гостиниц города. Мэр города Ильсур Метшин пообещал, что граффити нападающего Лионеля Месси обязательно появятся в Казани, если в город на чемпионат мира приедет сборная Аргентины.

Камболов провел в составе сборной России два товарищеских матча. Он не выходил на поле в двух играх Кубка конфедераций.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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